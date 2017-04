Com os pés no terreno

Não é fácil analisar este mundo. Quem disser que o compreende mente; quem propuser soluções sem risco é doido; quem tiver soluções fáceis é demagogo. Vamos aos factos: Trump — que não inspira confiança a ninguém — fez bem ou mal em bombardear uma base militar síria? O regime de Damasco foi ou não responsável pelo bárbaro e desumano ataque com armas químicas a populações civis? A Rússia foi avisada do ataque americano? Trump desrespeitou o Conselho de Segurança da ONU? A ONU serve para alguma coisa nesta conjuntura? O ataque terrorista de Estocolmo tem que ver com isto?

