O autor, a obra e o génio

Nunca tive qualquer dúvida sobre José Saramago. Nunca concordei com as posições políticas que ele defendeu e, no entanto, achei e acho alguns dos seus livros (“O Ano da Morte de Ricardo Reis” ou “Memorial do Convento”, por exemplo), absolutamente extraordinários. Não me esqueço de que este último e talvez mais famoso livro do nosso único Nobel da Literatura perdeu um prémio da APE para outro bom livro, mas que sempre me pareceu bastante menos conseguido. Refiro-me à “Balada da Praia dos Cães”, de um autor de quem sempre gostei pessoalmente, José Cardoso Pires.

