O grande problema da vírgula

Uma anedota antiga diz que Deus criou a Economia para tornar a Meteorologia uma ciência exata. Ora, nestes dias de chuva e alertas entre o laranja e o vermelho (coincidência serem as cores dos principais partidos) temos visto que, de facto, a previsão do tempo se comporta bastante melhor do que a dos pressupostos económicos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)