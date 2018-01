Centeno e o Eurogrupo

A eleição para presidente do Eurogrupo é uma indiscutível vitória pessoal do nosso ministro das Finanças que não me surpreende, pois percebi da minha experiência governativa que na UE os ministros portugueses com competência técnica brilham entre os seus pares europeus.

