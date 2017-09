Para evitar a bancarrota em 2011, o governo PS teve que negociar com a troika um duro programa de ajustamento. É muito diferente a situação que o governo PSD-CDS herdou, com o financiamento externo cortado, financeiramente dependente dos credores, em que a austeridade era inevitável, quando comparada com a situação atual em que a economia teria de crescer alguma coisa, tal o aperto a que tinha sido submetida. Assim não é correto afirmar que o crescimento atual mostra que havia alternativa a essa austeridade. “It’s politics, stupid!”

