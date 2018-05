O ano da morte de António Arnaut

Há um mês, numa mensagem a um jantar de celebração do 25 de Abril, António Arnaut e João Semedo escreviam: “Ou a democracia acaba com o assalto dos grupos privados ao Serviço Nacional de Saúde ou estes vão concluir o que puseram em marcha há 30 anos — o desmantelamento do SNS.” E nesse assalto identificavam, além de outros fatores, a livre concorrência entre público e privado, a privatização da prestação de cuidados e da gestão dos hospitais públicos, o subfinanciamento, os hospitais-empresas e as PPP. Em 2015, o ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes escrevia, na conclusão do seu doutoramento: “Em Portugal, nos últimos 30 anos, a participação do sector privado, no sistema de saúde, contribuiu para a melhoria da eficiência no financiamento e na prestação de cuidados de saúde pela competição e cooperação geradas.” A antítese das duas posições não é um acaso. Elas resumem, pela caneta de pessoas que não são protagonistas de um debate ideológico, o confronto que Santos Silva e Pedro Nuno Santos começaram antes do congresso deste fim de semana sobre o passado e o futuro do PS.

