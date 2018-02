O Adolfo é o futuro

Gosto muito do Adolfo Mesquita Nunes. Pessoalmente e intelectualmente. Tem a enorme qualidade de partir do princípio de que as pessoas que o ouvem são inteligentes e merecem inteligência. Isso vale ouro. Discordo dele em quase tudo o que hoje considero politicamente importante. Ele representa o que interessa à direita que interessa: desregulação económica, desproteção laboral e privatização dos serviços públicos. E, no entanto, conheci-o numa campanha política em que estávamos do mesmo lado: o referendo à IVG, em que ele exibiu a coragem que agora todos assinalam, sendo o único quadro relevante do CDS a fazer campanha pelo “sim”. Na semana passada, em entrevista ao Expresso, o Adolfo fez o coming out público. Valorizo a importância de ter um dirigente de um partido conservador a assumir a sua homossexualidade. Mas esta postura corresponde à de uma nova geração. Revela coragem mas também revela um país novo que já está a chegar ao CDS.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)