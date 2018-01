Democracia clandestina

Élonga a lista de atividades que têm um estatuto de exceção favorável em relação ao IVA. Mas esse estatuto aplica-se à função, não ao contribuinte. O problema da mudança da lei de financiamento dos partidos foi o de tentar resolver um contencioso na interpretação da lei através de uma isenção tão abrangente que se torna total. Já quanto ao fim do teto para recolha de fundos, a alteração é justíssima. Quem consegue mobilizar milhares de cidadãos para o seu financiamento e tem eleitos que dão ao partido parte do que recebem não deve ser punido. Ainda por cima o teto é impraticável: a Festa do “Avante!” deixa de vender bifanas a partir de sexta-feira à noite porque se atingiu o limite de fundos? A razão para impor teto está nos números: o CDS depende da subvenção pública em 96%, o PSD em 82%, o BE em 79%, o PS em 62%, o PCP em 11%. Era uma norma com um destinatário.

Para continuar a ler o artigo e ver a fotogaleria, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido