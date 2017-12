Irresistível demagogia

A lei de financiamento dos partidos tem sido alterada ao sabor dos interesses dos próprios ou dos aproveitamentos demagógicos do momento. O resultado desta pressão contraditoriamente oportunista foi, durante muito tempo, uma manta de retalhos impossível de cumprir e que acabava quase sempre em coima. O ideal para o prevaricador, que assim se confunde com o honesto. Um exemplo absurdo é o que levou a uma das alterações aprovadas: nenhum espaço gerido pelo Estado podia ser usado sem cobrança, o que levava as autarquias a inventar um preçário apenas para os partidos para espaços que são cedidos gratuitamente a todas as outras organizações.

