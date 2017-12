À saída da comissão parlamentar onde foi ouvido, Vieira da Silva respondia à comunicação social. Uma jornalista começa a pergunta: “Disse que ficava numa situação de particular sensibilidade pelo facto de ter trabalhado na Raríssimas...” O ministro interrompe: “Nunca trabalhei na Raríssimas.” Ela emenda:“Certo, prestou serviços...” Ele volta a corrigir: “Não prestei serviços.” Ela atalha: “Não era essa a minha questão. Acha que fica fragilizado com este caso?” A falta de rigor da pergunta, feita em direto, resume o que aconteceu nos últimos 15 dias: como nos pode informar quem nem sabe ao certo que papel teve Vieira da Silva na Raríssimas e mesmo assim acha que ele está fragilizado? No meio de tanta confusão lançada em volta deste tema, na busca forçada de envolver o ministro no caso, até os jornalistas se baralhem entre o que é facto e o que é falso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)