Isaltinados

Os cidadãos estão zangados com a democracia. Tão zangados que há quem queira proibir o futebol em dia de eleições na esperança que o eleitor faça o obséquio de participar no seu futuro. Não faltam teorias para explicar a indisposição geral. A que mais me comove justifica-a com a distância entre o eleitor e o eleito e propõe-se mudar a lei eleitoral. Têm dificuldade em explicar porque é que nas autárquicas, em que se elege o vizinho, a participação é praticamente igual à das legislativas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)