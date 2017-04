Lesados de si mesmos

O Montepio é um espelho do Espírito Santo: as coisas aconteceram mais ou menos ao contrário. No GES foi o banco que financiou as empresas do grupo, no grupo Montepio foi a Associação Mutualista que financiou o banco. Hoje, o problema não é o banco (chama-se Caixa Económica), que parece, por agora, estar a salvo. O problema é o seu único acionista, uma associação mutualista com 170 anos e 632 mil associados. Um número a reter.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)