Ri, compra e cala-te

O Standvirtual é, como o nome indica, uma plataforma de venda de carros. Tentou dar nas vistas e usou o Dia Internacional da Mulher para o fazer. Provavelmente pela mão de um publicitário, pôs um anúncio provocador nas redes sociais: uma ilustração exibia, de forma gráfica, várias tentativas frustradas de estacionamento. E lia-se: “Feliz Dia da Mulher”. O post anunciava mais de 17 mil carros com sensores de estacionamento para as nabas condutoras. A piada é estafada e por isso com pouca graça. Mas, ainda assim, inofensiva. Só que o dia da mulher tem um sentido político. E quando uma empresa decide, no espaço público, celebrá-lo com uma graçola marialva isso também tem um sentido político.

