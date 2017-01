Vitória  de derrotado

Diria Jerónimo de Sousa que Vieira da Silva “contou com o ovo no cu da galinha”. E contou mal. Não podia assinar um acordo com parte dos parceiros sociais quando não tinha garantido o apoio maioritário do parlamento, única fonte de legitimidade com que pode contar. E tinha todos os dados para saber que Bloco e PCP eram frontalmente contra a descida da TSU como prémio para quem pague salários mais baixos. Ela até estava interdita no acordo que assinou com o PEV. É o próprio António Costa a reconhecer a coerência dos seus parceiros. Contava com a coerência do PSD?

