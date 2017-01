Pagar para destruir

Sérgio Monteiro recebeu mais de €300 mil do Estado para vender o Novo Banco. Em troca, oferece uma proposta ruinosa que põe em risco o futuro do banco. É coerente com o papel que os responsáveis pela sua nomeação, Carlos Costa, Maria Luís Albuquerque e Passos Coelho, tiveram no BES. Para comprar o NB temos o fundo texano Lone Star. Experiência? Comprar, retalhar e vender depressa. Não constrói ou gere. Quer dinheiro rápido e o pior é que o dinheiro está lá, em forma de garantias do Estado e créditos fiscais. Depois de ter injetado €3900 milhões ao Fundo de Resolução para resolver o BES, o Estado arrisca uma venda por apenas €750 milhões, além de ter que garantir €2500 milhões de ativos.

