Economia e comunicação

Não é fácil lidar com a imprensa económica. É quase inteiramente comunicação, as chamadas notícias incluídas. Têm autor, quase sempre com interesse próprio. Não visam informar-me, muito menos formar-me, mas condicionar-me. Levar-me a comprar um produto, investir numa empresa, votar num partido, admirar um gestor ou um político. Construir uma imagem, uma reputação. Pode não haver mentira mas há, quase sempre, meia verdade, ou menos.

