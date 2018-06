Por favor, tente mais tarde

O gato apareceu de repente. Estava deitado num dos tapetes da escada, todo encolhido, claramente aterrorizado e subalimentado. Tinha a marca de uma coleira retirada, um pequeno calo no pescoço, coberto pelo pelagem. Palpava-se mais do que se via. Tinha as pupilas dilatadas de terror. Tinha pouca idade, era um gato em crescimento. Um gatinho. Devia ser um animal abandonado. Sujo e esfomeado. Quando se verificou que ninguém reclamava o animal, comecei a fazer telefonemas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)