Ler para sobreviver

Podia ser a cidade mais feia do mundo. Uma larga planície monocromática, com casas pardas entremeadas por prédios desengraçados, (sub)arquitetura de subúrbio. Os prédios, os centros comerciais e as mansões são opium palaces, palácios do ópio, ou são o produto da corrupção, do tráfico de armas e da papoila. Uma casa em Cabul custa milhares de dólares por mês, preços inflacionados pelos países doadores com prospeções de negócios no Afeganistão e pelas organizações não-governamentais.

