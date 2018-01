Preciso de um milagre

Estava em Central Park no primeiro dia do ano e não via mais de meia dúzia de pessoas. Era como se Nova Iorque tivesse ficado desabitada. Desértica. Um homem levava pela trela seis cães da neve, huskies dos frios siberianos. Decidi abandonar a caminhada no parque gélido. Respirar era como lutar contra a montanha, cada passo a subida do Evereste sem oxigénio. O vapor saía da boca e era fonte única de calor. Os dedos estavam regelados, o casaco congelado, nada protegia do vento que soprava em rajadas malignas varrendo a neve esparsa com ligeireza de suspiro.

