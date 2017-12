Os melhores do ano

O Hospital de São José é uma operação de cinco estrelas para salvar vidas. A hotelaria é péssima e tudo o resto é de excelência

Foi perto do Natal. Um choque frontal atirou-me para a unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José. É um posto de observação único. Apesar de traumatizada e com a cara feita num bolo, estava consciente. Durante a primeira noite não consegui dormir com as dores, apesar dos analgésicos. Pude ouvir e ver mais ou menos, da minha posição, o que ia acontecendo. Mais do que ver, ia ouvindo a tragicomédia dos serviços intensivos de um grande hospital. Onde fui tão bem tratada e medicada, assistida e acompanhada, que passados uns dias estava fora de perigo e sem sequelas maiores exceto as dores e o trauma. Entrei no INEM e saí pelo meu pé, com metade da cara reduzida a um hematoma. A noite foi épica.

