Tu és a revolução

De cinco em cinco anos pintam as passadeiras, embora as pinturas da EMEL estejam sempre a ser renovadas com escrúpulo, para melhor multar os moradores. A EMEL não perdoa. Balde de tinta fresca, e aí estão eles a pintar risquinhos no asfalto, a largar pingos e a recolher as massas. Falando de asfalto, metade da rua tem e outra metade não tem, tem remendos, deve ter faltado o dinheiro como faltou a atenção e o desejo de completar a obra.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)