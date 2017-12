Um enorme respeito pelos empresários

No ano em que desapareceram dois dos maiores empresários portugueses do pós-74, Américo Amorim e Belmiro de Azevedo, há reflexões que importa fazer sobre a iniciativa privada. A primeira é que, durante os anos de crise, a balança se desequilibrou claramente a favor do capital; a segunda é que, para lá de Cristiano Ronaldo, a economia portuguesa tem conseguido gerar empresas que também são campeãs mundiais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)