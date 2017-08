Angola nunca mais será a mesma

As eleições angolanas não representam apenas a saída de José Eduardo dos Santos, mas marcam o fim de uma era. E existem várias certezas que o confirmam. A primeira é que Angola não voltará a conhecer um Presidente da República que se eternize 38 anos no poder. José Eduardo dos Santos chegou ao poder por acaso mas dirigiu o país em situação de guerra civil durante 23 anos (com um breve hiato em 1992) e isso consolidou a sua posição no palácio presidencial.

