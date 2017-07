Desconforto na execução orçamental

Os resultados da execução orçamental no primeiro semestre do ano são, no mínimo, desconfortáveis. Em primeiro lugar, porque o défice aumentou 9,4%, atingindo €3075 milhões, mais 264 milhões que no mesmo período do ano anterior. Em segundo, porque o Governo vem explicar este aumento assim: “O acréscimo nos reembolsos foi motivado pela maior eficiência nos respetivos procedimentos, o que assegurou uma devolução mais célere às empresas e famílias, melhorando a sua liquidez”. São justificações que deixam qualquer cidadão perplexo. O que se está a dizer é que, até agora, o Estado retinha o dinheiro dos contribuintes por mais tempo do que o devido. Logo, esta devolução rápida é que deve ser a normalidade e não o contrário. Invocá-la para justificar a deterioração do défice não cai bem. Faz lembrar o antigo ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo, que veio dizer que os contribuintes estavam a usar bem demais as deduções à colecta que ele próprio tinha inscrito no Orçamento do Estado. Ou o empresário António Quina que lançou o programa de “vouchers” “A vida é bela” e que contava que entre 30% a 40% nunca seriam utilizados. Quando a taxa de utilização aumentou, o negócio implodiu, deixando dívidas de cerca de €13 milhões aos seus 1500 credores.

