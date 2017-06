Só o Estado trava drones e ciberataques

Hayek e os seus filhotes sempre viram o Estado como um empecilho à iniciativa privada e a sua agenda tem sido o desmantelamento de todos os instrumentos que os governos possam utilizar para limitar os resultados perversos do funcionamento selvagem dos mercados. A globalização e a financeirização da economia mundial são a pedra de toque dessa estratégia, diminuindo em inúmeros domínios as soberanias nacionais e a capacidade de os Estados defenderem os seus interesses. Em Portugal, os organismos públicos de pensamento estratégico foram, pouco a pouco, fragilizados ou extintos ao longo dos anos. Durante o período de ajustamento e o consulado do Governo PSD/CDS esta tendência foi acelerada e agravada drasticamente.

