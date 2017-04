Costa vê rosa e tem alguma razão

O otimismo do primeiro-ministro pode ser rosa onde o Presidente da República vê roxo, mas os indicadores divulgados na última semana justificam a boa disposição de António Costa. Com efeito, segundo o INE, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em abril pelo oitavo mês consecutivo, fixando-se no valor mais elevado dos últimos 20 anos; o indicador de clima económico tem mantido a trajetória ascendente desde janeiro até abril; o indicador de confiança da indústria transformadora retomou em abril a “expressiva trajetória positiva” iniciada em junho de 2016; o indicador de confiança da construção e obras públicas subiu nos quatro últimos meses, atingindo o máximo desde junho de 2008; o indicador de confiança no comércio tem vindo a aumentar desde janeiro até abril; e o indicador de confiança dos serviços cresceu nos últimos cinco meses.

