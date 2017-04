O Novo Banco e as promessas vãs

No dia 3 de agosto de 2014, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, anunciou a resolução do Banco Espírito Santo, dando origem a duas instituições bancárias: o Novo Banco e o “velho” BES ou BES “mau”, que ficaria com todos os ativos problemáticos. Segundo o governador, o Novo Banco nascia isento de mácula e dotado de 4900 milhões de capital injetado pelo Fundo de Resolução. Carlos Costa garante que a operação “não terá qualquer custo para o erário público nem para os contribuintes”.

