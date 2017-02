Aeroporto: porque não Portela+Alverca?

A solução encontrada pelos franceses da Vinci, detentores da ANA, para resolver a obrigação que tinham de construir um novo aeroporto quando o movimento na Portela atingisse os 22 milhões de passageiros parece ter sido adotada pelo Governo, que vai assinar proximamente um memorando de entendimento com a empresa para escolher o investimento mais adequado ao Montijo. Acontece que depois de todos os acesos debates que houve no país sobre a construção do novo aeroporto (cuja necessidade começou a ser estudada em 1969!) e depois dos inúmeros estudos e pareceres que foram elaborados, esperemos que também agora seja pedido um parecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sobre esta solução e eventuais opções. É que se se vai manter o aeroporto Humberto Delgado, então o segundo aeroporto pode não ser o Montijo.

