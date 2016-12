O guia pessimista para 2017

O título é da Bloomberg mas expressa o sentimento de muitas analistas; 2017 é um ano em que muita coisa pode correr mal do ponto de vista económico. A nível global, a eleição de Donald Trump significa um terramoto do ponto de vista político e um tsunami em matéria económica. Todos os sinais vão no sentido de os Estados Unidos se fecharem sobre si próprios, de rasgarem vários acordos comerciais multilaterais e optarem por negociações bilaterais, por uma aproximação à Rússia e por uma guerra comercial e cambial com a China.

