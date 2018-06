Se Rui Rio dá 10 mil euros por cada filho, é tempo de António Costa subir a parada. Leilão, já!

Devo dizer que há muita mulher bonita que só não tem um filho meu porque não quis. Eu juro — perante Rui Rio e demais autoridades na matéria — que me esforcei bastante para ter filhos. Mas denoto, na proposta do líder do PSD bem como na resposta que o PS tem dado, uma certa iniquidade, uma desigualdade que, sendo também de género, merece a intervenção da Comissão para a Igualdade de Género (CIG), da deputada Isabel Moreira e das mulheres da Maria Capaz. Porquê?, perguntarão. Porque Rio devia ter dito que dava 10 mil euros por cada filho e filha, caso contrário discrimina. E o PS, em vez de salientar a discriminação, veio perguntar onde se vai buscar o dinheiro.

