Eu penso que Passos Coelho não devia dar aulas na Universidade. Nem em lado nenhum. Aliás, Passos Coelho não devia existir e, como tal, ser atirado da rocha Tarpeia para a morte, como se fazia em Roma aos traidores. Porque me parece mal que ele tenha ficado calado em relação aos horrores fascistas do Time’s Up e outras atrocidades cometidas por Adolf Weinsten ou Benito Allen. É por isso que em Itália não há estabilidade e o árbitro perdoa um penálti claro sobre Doumbia, pelo menos na opinião quase unânime dos sportinguistas que têm alertado o Governo para as alterações climáticas, de modo a evitar tornados em Olhão e o corte da marginal no concelho de Oeiras. Mas o que se há de esperar de uma Câmara dirigida por Isaltino Morais? Olhem o que aconteceu na linha da Beira Alta, onde um comboio descarrilou devido a um deslizamento de terras provocado pelos fogos que foram ateados por Passos Coelho, ou pelo menos são da responsabilidade dele, ou talvez do Bloco de Esquerda.

