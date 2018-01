Confissão de uma pessoa (ou pessoo) sobre a repulsa acerca da sua condição

Meus irmãos, meus queridos amigos e amigas, meu caros animais de estimação e flora do meu país: perante todos vós confesso que pequei por minha culpa, por minha grande culpa, por minha máxima culpa; por atos, palavras, ações. omissões e apalpadelas, piscar de olhos e frases com duplo sentido. Nesse sentido mereço ser repudiado, despedido, perseguido e ostracizado como todo o mau cidadão. Como são, por exemplo, Catherine Deneuve, Alfredo Barroso, Santana Lopes e quase toda a gente que não se sente devidamente indignada com o assédio moral, intelectual, material e sexual que em boa hora tem sido denunciado.

