Viagem ao interior da caverna de Ali Babá, perdão, à Assembleia da República

Os grupos formam-se com base em famílias, onde há sempre um que é padrinho e outro que é conselheiro. Os de baixo, também conhecidos por galambas, são meros flibusteiros que se dedicam a dar cabo de membros de outras famílias. É isto, basicamente, o que se passa no Parlamento, perdão, na Máfia, ou talvez nos dois sítios, estou baralhado e obnubilado pelo álcool ingerido na passagem do ano, ou no bar da Assembleia da República, onde é mais barato, agora não me lembro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido