Pacto do PS com o PSD, a juntar aos aliados PCP e Bloco, dá a União Nacional, não é?!

Não terá sido por acaso que António Costa escolheu o Expresso para anunciar a proposta de um pacto com o PSD acerca de obras públicas. Na verdade, eu não sei se terá sido ou não por acaso, mas reparo que frases que começam por “não terá sido por acaso” costumam parecer inteligentes. É o caso desta. Acresce que esta frase é mesmo inteligente porque o Expresso foi fundado por um fundador (o que é bastante comum) que foi também fundador do PSD (e não há mais exemplo nenhum, neste caso). Ora, Costa, não tendo sido fundador de jornal nenhum, nem de partido nenhum, tem andado bastante a refundar coligações, seja com o PCP, seja com o Bloco, seja com Marcelo Rebelo de Sousa, que não terá sido por acaso (lá está a inteligência da frase) um dos fundadores da redação do Expresso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)