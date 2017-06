Centeno, o nosso Ronaldo, vai ser contratado para ficar às ordens do treinador Schäuble

O senhor (por qualquer motivo os estrangeiros são todos senhores, só os nossos é que são doutores), o senhor Schäuble, dizia, é o rei dos marotos. E ao vestir o dr. Centeno de Ronaldo depois dos êxitos que ele teve em Portugal, catapultando-o desse modo para uma possível presidência do Eurogrupo, consegue algo de extraordinário e que não é nada do seu estilo: criar uma confusão dos diabos. Mais do que uma confusão (e vou retirar “dos diabos” para que o dr. Passos Coelho não pense que é mérito dele), uma charada de difícil solução.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)