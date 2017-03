Como salvámos os campeões nacionais e mantivemos a independência intacta

O amigo alemão, conhecido por Alois Alzheimer, vem matando implacavelmente, um a um, os neurónios, como o Chuck Norris fazia nos seus filmes, e impede-me de recordar a história em todos os seus contornos heroicos, patrióticos e dignos da portugalidade (termo que voltou a estar na moda, não me lembro bem porquê). Mas, se não me falha o resto da memória que tenho, tudo começou com o Totta.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)