Manual para o lisboeta conhecer Lisboa melhor do que um turista autóctone

Os naturais de Lisboa, que como se sabe se chamam turistas, atrapalham substancialmente a excursão de um lisboeta que pretenda conhecer as maravilhas da cidade das sete colinas (não sei por que motivo existem no mundo tantas cidades com sete colinas, ele é Roma, ele é Lisboa, uma confusão). Como saberão, também, Lisboa é o terceiro melhor destino para os lisboetas, depois do Porto, cujos naturais, os estrangeiros, também não são muito amistosos e do Algarve, que é povoado por ingleses com problemas de alcoolismo, alemães com problemas sexuais e traficantes de óculos de sol (não vos vou dizer onde se compra a erva...).

