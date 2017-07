Apenas mais um banco

A Altice comprou a PT e é vista (e bem) com um certo desdém. É inegável a imagem negativa que o ‘novo gigante das telecomunicações criado com dívida’ tem em Portugal. A culpa é de Drahi e companhia que trouxeram um estilo de gestão baseado numa política de apropriação pessoal de negócios gerados na esfera da PT. (Algo que antes também acontecia mas a nível empresarial através do benefício direto para o Grupo Espírito Santo.) A redução de pessoal esperada também não ajudou, isto apesar de a empresa estar apenas a resolver os problemas criados pela gestão passada que, não querendo arcar com os custos políticos de ter de despedir, optou por criar privilégios únicos para milhares de trabalhadores.

