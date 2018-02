Memória dos livros

Há pessoas que se lembram com precisão do que comeram naquele dia de maio, eram os anos da mais nova, optámos pela sangria e cerveja e a sobremesa foi salame para as crianças e pudim de laranja para os adultos. Não gosto assim tanto de comer, mas com esforço consigo lembrar-me da primeira vez que comi magrets de canard au miel, fazia muito frio. Nunca comi tão devagar. Uma degustação tântrica ou aparentada: a cada garfada interpunha-se um oh de exclamação e um desgosto pelo progressivo sumiço do pato. Sou melhor a recordar cheiros.

