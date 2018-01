Ano morto! Ano posto!

Quando este texto for impresso, será já 2018. Pelo menos para mim e para todos os leitores que se regem pelo calendário gregoriano. De fora — e mesmo assim são bastantes — ficam os muçulmanos que ainda vão em 1439, os judeus, regressados ao futuro em 5778, e, claro, os chineses e outros povos asiáticos que, numa posição intermédia, esperam por nós cheios de paciência em 4715, canta o galo. O calendário dos maias, cujas profecias pareciam concorrer em popularidade apenas com as de Marques Mendes, terá ficado bastante desacreditado a 21/12/2012, quando o mundo afinal não acabou: a prova é que já vamos em 2018. 2017 acabou em beleza.

