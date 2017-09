Sonata de outuno

Não me lembro de alguma vez ter ido a Tancos. Gostava, por outro lado, de visitar a Floresta Negra, onde também não me lembro de ter ido. “Floresta Negra” traz, naturalmente, conotações românticas e romanescas, as mesmas que faltam à palavra Tancos. Talvez Tancos não exista sequer. Sei que a Floresta Negra existe porque Martin Heidegger tinha lá uma casa. Uma cabana. Sentava-se a fumar cachimbo em silêncio com os lenhadores locais. Li isto em qualquer lado. Sentava-se em silêncio e pensava. Nem sempre terá pensado bem.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)