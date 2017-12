Posso ficar na barriga da minha mãe?

Está previsto que nasça daqui a dois dias. Vai ser, se tudo correr bem, no primeiro dia de 2018. Com um bocado de sorte, vou ser o primeiro bebé do ano, devo ter direito a qualquer coisa, talvez um passe social para o resto da vida... Os meus pais hesitaram muito em me ter. Pensaram, pensaram, mas não resistiram, e cá estou eu pronto para a vida mas indeciso. Ao longo destes nove meses recebi vários avisos.

