Outra vez, à volta das minhas angústias existenciais. Já não me bastava estar aqui numa cama de hospital com o fígado cosido pela minha ex-mulher, voltaram as dúvidas que me atormentam.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)