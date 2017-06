O último dia

Alguns dirão, passou a correr, parece que foi ontem, parecem os velhos que, quase no fim da vida, se queixam que a vida foi um instante, esquecem-se do que gozaram e fizeram gozar... Foi uma seca? Foi, muitas vezes, mas não foi sempre. Não me consigo lembrar dos meus 4 anos, quando para lá entrei, devia andar pelo colo das professoras à procura de festinhas e beijinhos. As coisas só começam a ficar nítidas aos 10 ou 11 anos. O acordar de “madrugada” para levar com uma aula de matemática sobre a teoria dos conjuntos, quando perguntava ao professor para que é que aquilo servia, ele dizia, um dia vais perceber.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)