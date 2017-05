Os gajos das obras e dos salões

Todos estamos cheios de estereótipos sobre as mulheres e os homens. Muitos dão lugar a anedotas que nos fazem rir com gosto, ainda que, atualmente, exista uma profunda desigualdade entre a aceitação das piadas sobre uns e outros, com manifesto prejuízo das que têm como alvo as mulheres, que podem ser consideradas sexistas e machistas. Até já chegámos ao ponto de se querer penalizar o piropo, naturalmente muitas vezes ofensivo e ordinário. Estou curioso de ver, no futuro, as decisões dos tribunais sobre a matéria…

