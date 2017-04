Trágica ternura

Muito pouco conheci do José Medeiros Ferreira, apenas alguns breves encontros através de amigos comuns, com palavras de circunstância. Mas fui um leitor assíduo dos seus escritos e sempre apreciei a sua liberdade de pensamento, pouco usual na nossa terra. E respeitava muito o seu passado de lutador, sendo uma das referências da minha geração estudantil. Eu ainda era um miúdo, mas tive a honra de ouvir, no Congresso de Aveiro, a sua comunicação premonitória do 25 de Abril, lida pela Maria Emília.

