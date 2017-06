A América delinquente de Trump

NOVA IORQUE — Donald Trump arremessou uma granada de mão à arquitetura económica global, construída de forma tão meticulosa nos anos seguintes ao fim da II Guerra Mundial. A tentativa de destruição deste sistema de governação global baseado em regras, agora manifestada pela retirada dos Estados Unidos, por Trump, do acordo de Paris de 2015 sobre o clima, é só a última faceta do assalto do Presidente dos EUA ao nosso sistema fundamental de valores e instituições.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)