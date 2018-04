‘She’s Funny That Way’ é uma canção de Neil Moret e Richard Whiting composta para o filme “Gems of M-G-M” (1930) e aí interpretada por Marion Harris, uma das primeiras cantoras brancas a cantar jazz e blues. Moret, Whiting e Harris eram heterossexuais. ‘My Girl’, primeiro grande êxito dos Temptations (1964), foi escrita por Smokey Robinson e Ronald White (elementos dos Miracles) e inspirada por Claudette Rogers Robinson, mulher de Smokey. ‘Then He Kissed Me’ (1963), um dos maiores sucessos das Crystals, emblemático girl group da década de 60, teve como autores Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barry, norte-americanos heterossexuais, de ascendência judaica e dois deles — Spector e Greenwich — com origem russa.

