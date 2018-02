Coisas explodidas

No outono passado, Laurie Anderson inaugurou, no Massachusetts Museum of Contemporary Art, “Chalkroom”, uma instalação de realidade virtual, em colaboração com Hsin-Chien Huang, artista e programador de Taiwan, com quem já havia trabalhado em “Puppet Motel” (1994). A intenção era “investigar como seria viajar pelo interior da arquitetura das histórias, explorar um universo de letras, frases e palavras desenhadas com giz nas paredes, flutuar através de rampas e corredores que desembocam em torres gigantescas, criar sons tridimensionais”.

