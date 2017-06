O mais belo Alien

Tal como acontece com praticamente tudo o que até agora vimos na terceira temporada de “Twin Peaks”, o percurso para o final do 3º episódio é magnificamente indecifrável e perfeito. Invertendo o sentido da narrativa, assistimos à atuação dos Cactus Blossoms — os Everly Brothers assombrados por Buddy Holly —, no Bang Bang Bar, imediatamente antecedida por um enigmático desabafo do especialista forense, Albert Rosenfield (“The absurd mystery of the strange forces of existence”, na verdade, a forma como, desde que concluiu “Eraserhead”, David Lynch se refere a “Ronnie Rocket”, um projeto de filme nunca concretizado), proferido no gabinete do diretor regional do FBI, Gordon Cole/Lynch, entre fotografias de Kafka e de uma explosão nuclear. A escutá-lo está a agente Tamara Preston, uma nova personagem que, minutos antes, nos havia sido apresentada quando Cole lhe pede imagens dos despojos humanos terrificamente mutilados, encontrados junto à misteriosa “caixa de vidro”.

